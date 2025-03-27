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В Кузбассе подвели итоги конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства

Конкурс проходил в третий раз по номинациям: «Эффективный проект», «Лучшая система обучения сотрудников бережливому производству/ клиентоцентричности», «Лучший клиентоцентричный проект». Участвовало более 130 заявок и традиционно большинство из них — в номинации «Эффективный проект». Внедрение инструментов бережливого производства проходит в рамках проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Кузбасс — регион, где технологии бережливого производства успешно применяются как на предприятиях в различных отраслях экономики, так и в организациях бюджетной сферы. Конкурс дает уникальную возможность продемонстрировать свои результаты, достижения и поделиться лучшими практиками», — отметила заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

Проведение конкурса позволяет выявить и описать эффективные практики оптимизации процессов, обучения персонала в организациях различных сфер деятельности для возможности их дальнейшего широкого тиражирования; мотивировать предприятия и организации последовать успешному примеру тех, кто использует в своей деятельности бережливые технологии; поощрить тех, кто добился значительных результатов.

Первое место в номинации «Эффективный проект» занял Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса (г. Кемерово) с проектом по оптимизации секторов пользовательского сопровождения. Второе место — Кузбасская областная детская клиническая больница им. Ю.А. Атаманова (г. Кемерово) с проектом по созданию эффективной системы дородового патронажа в Кузбассе. Третье место разделили Управление образования администрации Кемеровского муниципального округа и Губернаторский многопрофильный лицей-интернат (г. Кемерово).

По итогам конкурса, лучшая система обучения сотрудников бережливому производству внедрена в Детском саду №149 (г. Новокузнецк), второе место у компании «Кузбассразрезуголь», на третьем месте — Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова.

Лучшим клиентоцентричным проектом стала оптимизация при проведении маммографии Клинического консультативно-диагностического центра им. И.А. Колпинского. Второе место занял Новокузнецкий транспортно-технологический техникум с проектом по оптимизации работы с абитуриентами приемной комиссии. Третье место разделили Комплексный центр социального обслуживания населения Беловского округа и Управление федеральной налоговой службы России по Кузбассу.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Экономика
kuzbassnews.ru
27/03/2025
Экономика

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