Должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в 2017 году были выявлены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов на общей площади 9400 кв. м, расположенные в муниципальных округах Кемеровской области – Кузбасса. Всем главам сельских поселений были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Одним из направлений деятельности Управления Россельхознадзора является предупреждение и выявление захламления земель сельскохозяйственного назначения твердыми коммунальными отходами.

Управлением на регулярной основе проводятся рабочие встречи с администрациями муниципальных округов, где поднимаются вопросы, в том числе, образование и ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Результатом таких встреч и явилась активизация органов местного самоуправления по ликвидации стихийных свалок.

В начале третьей декады июня текущего года в адрес Управления из Администраций муниципальных округов стала поступать информация о ликвидации указанных свалок.

Для подтверждения информации о ликвидации свалок Управлением проведены выездные мероприятия в результате, которых факт ликвидации указанных свалок подтвердился в полном объеме.

Ликвидированные свалки позволили ввести нарушенные 9400 кв. м сельхозугодий в сельскохозяйственный оборот для выпаса животных.