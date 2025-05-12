В Кузбассе постановлен приговор в отношении браконьеров из Мариинска за убийство двух сибирских косуль

За незаконную охоту с причинением крупного ущерба, совершённую группой лиц по предварительному сговору, отец и сын из Мариинска, помимо предстоящего отбытия условного трёхлетнего срока лишения свободы, обязаны выплатить причинённый преступлением ущерб в размере около четверти миллиона рублей.

В марте 2023 года 55-летний житель Мариинска, достоверно зная о запрете охоты на диких животных в это время года, предложил своему 28-летнему сыну отправиться на незаконную охоту, на что последний согласился. Охотиться они решили на территории охотничьих угодий в окрестностях Тюменевского обхода Мариинского муниципального округа Кузбасса, куда приехали на автомобиле УАЗ 31512. После этого на охотничьих лыжах они проследовали в лес, где в результате поиска выследили двух самцов сибирской косули, которые выбежали из леса. В итоге двумя прицельными выстрелами 55-летний мариинец убил животных, которых вместе с сыном тут же имеющимися при них ножами разделили туши косуль на части. Разделанные части туш косуль браконьеры сложили в имеющиеся у них мешки и рюкзаки, после чего направились через лес к своему автомобилю. Однако при выходе из леса они увидели сотрудников полиции, от которых решили скрыться в лесном массиве. Но это им не удалось. Вместе с орудиями незаконной охоты и мясом диких животных браконьеры были настигнуты и задержаны сотрудниками органов внутренних дел.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил каждому из осуждённых по 3 года лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 3 года.

Одновременно с этим осуждённые обязаны возместить вред, причинённый уничтожением охотничьих ресурсов (двух особей самцов сибирской косули), в размере около четверти миллиона рублей.

Охотничьи ружья модели ИЖ-27 и ТОЗ-63, являющиеся орудиями преступления, постановлено передать в территориальные органы Федеральной службы войск национальной гвардии России для определения их дальнейшей судьбы.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд