В Кузбассе правообладателям земельного участка объявлены предостережения

В сентябре 2023 года должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе проведения выездного обследования с целью проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации в Крапивинском муниципальном округе Кемеровской области выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на площади около 5814 кв.м, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения.

Арендатору и собственнику земельного участка объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ликвидация свалки поставлена на контроль Управления.