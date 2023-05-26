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В Кузбассе росгвардейцы предотвратили драку

 В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городской бар на улице Ленина в Новокузнецке . Там стражи порядка обнаружили четырех граждан, которые конфликтовали между собой. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка успокоили посетителей и задержали. Ими оказались местные жители 24, 32, 35 и 41 года с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между приятелями возник словесный конфликт на почве старых обид. В результате ссоры мужчины начали потасовку. На неоднократные требования работников прекратить противоправные действия конфликтующие не реагировали и создавали угрозу для окружающих. Для пресечения нарушения порядка администратор нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали участников конфликта сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/05/2023
Новокузнецк
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