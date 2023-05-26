В Кузбассе росгвардейцы предотвратили драку

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городской бар на улице Ленина в Новокузнецке . Там стражи порядка обнаружили четырех граждан, которые конфликтовали между собой. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка успокоили посетителей и задержали. Ими оказались местные жители 24, 32, 35 и 41 года с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между приятелями возник словесный конфликт на почве старых обид. В результате ссоры мужчины начали потасовку. На неоднократные требования работников прекратить противоправные действия конфликтующие не реагировали и создавали угрозу для окружающих. Для пресечения нарушения порядка администратор нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали участников конфликта сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия