В Кузбассе представители Россельхознадзора и таможни обсудили вопросы, связанные с перевозками подконтрольных грузов

11 марта 2026 года состоялось видеосовещание между представителями Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора и сотрудниками Кемеровской таможни. Главной темой обсуждения стал контроль за ввозом, вывозом и транзитом подконтрольной продукции, в том числе товаров высокого ветеринарного риска.

Заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Оксана Коровина проинформировала участников о действующих временных ограничениях на ввоз/вывоз продукции, в том числе подконтрольных товаров, которые физические лица перевозят в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования, касающихся ряда стран Таможенного союза.

Представители ведомств подчеркнули, что работают в полном взаимопонимании: при выявлении грузов, запрещённых к ввозу в Российскую Федерацию, их оборот оперативно пресекается совместными усилиями сотрудников. В таких случаях составляются акты о нарушении ветеринарных правил и правил перемещения грузов, подлежащих ветеринарному надзору.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать взаимодействие для эффективной реализации совместных инициатив и повышения результативности при выполнении возложенных полномочий.