Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе представители Россельхознадзора и таможни обсудили вопросы, связанные с перевозками подконтрольных грузов

11 марта 2026 года состоялось видеосовещание между представителями Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора и сотрудниками Кемеровской таможни. Главной темой обсуждения стал контроль за ввозом, вывозом и транзитом подконтрольной продукции, в том числе товаров высокого ветеринарного риска.
Заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Оксана Коровина проинформировала участников о действующих временных ограничениях на ввоз/вывоз продукции, в том числе подконтрольных товаров, которые физические лица перевозят в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования, касающихся ряда стран Таможенного союза.
Представители ведомств подчеркнули, что работают в полном взаимопонимании: при выявлении грузов, запрещённых к ввозу в Российскую Федерацию, их оборот оперативно пресекается совместными усилиями сотрудников. В таких случаях составляются акты о нарушении ветеринарных правил и правил перемещения грузов, подлежащих ветеринарному надзору.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать взаимодействие для эффективной реализации совместных инициатив и повышения результативности при выполнении возложенных полномочий.

Общество
kuzbassnews.ru
13/03/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus