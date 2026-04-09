В Кузбассе представители Россельхознадзора приняли участие в совещании специалистов по земельному контролю Калтанского городского округа

7 апреля 2026 года в городе Калтан состоялось совещание специалистов Калтанского городского округа Кузбасса, осуществляющих земельный контроль. В мероприятии приняли участие представители отраслевого управления администрации муниципалитета, а также надзорных и контролирующих органов.

Ключевыми темами встречи стали: проблема неиспользования земель сельскохозяйственного назначения, которая остаётся актуальной на протяжении многих лет; вопросы ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот; организация муниципального земельного контроля.

Так, Нина Павлова, представляя Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, осветила аспекты, связанные с порядком изъятия земель сельскохозяйственного назначения у собственников в случае их неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства РФ, а также изъятия земель сельскохозяйственного назначения для государственных или муниципальных нужд.

Спикер затронула вопросы о признаках неиспользования земельных участков или использования с нарушением законодательства РФ, привела перечень сорных растений, обозначила сроки, в течение которых собственник обязан приступить к использованию земли, кроме того рассказала о критериях существенного снижения плодородия земель и описала процедуру изъятия участков при выявлении соответствующих нарушений. Представитель ведомства обратила внимание на наличие на участках самовольных построек, загрязнения химическими веществами и захламления предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства. Также ответила на вопросы специалистов администрации муниципалитета по организации земельного контроля и проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Участники конференции выразили искреннюю благодарность организаторам и особо подчеркнули необходимость регулярного проведения подобных мероприятий.