Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе представители Россельхознадзора приняли участие в совещании специалистов по земельному контролю Калтанского городского округа

7 апреля 2026 года в городе Калтан состоялось совещание специалистов Калтанского городского округа Кузбасса, осуществляющих земельный контроль. В мероприятии приняли участие представители отраслевого управления администрации муниципалитета, а также надзорных и контролирующих органов.

Ключевыми темами встречи стали: проблема неиспользования земель сельскохозяйственного назначения, которая остаётся актуальной на протяжении многих лет; вопросы ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот; организация муниципального земельного контроля.

Так, Нина Павлова, представляя Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, осветила аспекты, связанные с порядком изъятия земель сельскохозяйственного назначения у собственников в случае их неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства РФ, а также изъятия земель сельскохозяйственного назначения для государственных или муниципальных нужд.

Спикер затронула вопросы о признаках неиспользования земельных участков или использования с нарушением законодательства РФ, привела перечень сорных растений, обозначила сроки, в течение которых собственник обязан приступить к использованию земли, кроме того рассказала о  критериях существенного снижения плодородия земель и описала процедуру изъятия участков при выявлении соответствующих нарушений. Представитель ведомства обратила внимание на наличие на участках самовольных построек, загрязнения химическими веществами и захламления предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства. Также ответила на вопросы специалистов администрации муниципалитета по организации земельного контроля и проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Участники конференции выразили искреннюю благодарность организаторам и особо подчеркнули необходимость регулярного проведения подобных мероприятий.

kuzbassnews.ru
09/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus