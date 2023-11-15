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В Кузбассе представители Управления Россельхознадзора приняли участие в совещании по вопросу соблюдения требований биологической безопасности.

Во исполнение подпункта 7.4 протокола совещания под председательством статс-секретаря – заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации М.И. Увайдова с руководством органов исполнительной власти субъектов Сибирского и Уральского федеральных округов и Россельхознадзора от 22 сентября 2023 г. №УМ-25/317 26 октября 2023 года под председательством министра сельского  хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Ариткулова А.В. проведено совещание с участием Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса, Управления ветеринарии Кузбасса и руководителей предприятий, осуществляющие деятельность по содержанию, разведению и убою сельскохозяйственных животных и птицы, хранению, производству и реализации мяса сельскохозяйственных животных и птицы, о необходимости соблюдения требований биологической безопасности в рамках предотвращения распространения высокопатогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней. В ходе совещания заместителем начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Фадюшиным А.Ю. были представлены, разработанные Центральным аппаратом Россельхознадзора чеклисты, необходимые при оценке биологической безопасности предприятий. Данные чеклисты включают в себя требования ко всем сегментам производства птицеводческих и свиноводческих предприятий, что позволит руководителям усилить контроль и принять меры для исключения заноса и распространения опасных болезней.

Общество
kuzbassnews.ru
15/11/2023
Общество
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