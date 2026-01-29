В Кузбассе прекращено дело о приостановлении электроснабжения детского оздоровительного лагеря

В октябре 2025 года Сибирское управление Ростехнадзора добилось судебного запрета на эксплуатацию трансформаторной подстанции и воздушной линии электропередачи, питающих мариинский детский оздоровительный лагерь «Арчекас». Причина — грубые нарушения требований безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей. Однако в ходе последующих судебных разбирательств выяснилось, что привлечённое к административной ответственности юридическое лицо не имеет отношения к эксплуатации и содержанию указанных объектов электроснабжения.

Ещё в середине октября 2025 года при проведении контролирующим органом выездного обследования объектов электроэнергетики, поставляющих электроэнергию в детский оздоровительный лагерь «Арчекас», были выявлены многочисленные нарушения.

Специалисты Кузбасского отдела Управления Ростехнадзора установили, что техническое обслуживание, ремонты, осмотры и профилактические проверки электросетевых объектов не проводились, а допустимое расстояние от поверхности земли до неизолированных частей подстанции оказалось меньше нормативного. Также было выявлено значительное повреждение опор ЛЭП из-за длительности их эксплуатации (установлено их загнивание и расщепление), а в пролётах опор установлено опасное приближение деревьев к проводам. При этом на некоторых участках высоковольтной линии выявлено недопустимое расстояние от проводов до поверхности земли.

В связи с тем, что совокупность выявленных нарушений представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей, в том числе в случае дальнейшей эксплуатации воздушной линии электропередачи и трансформаторной подстанции, представитель Сибирского управления Ростехнадзора просил суд приостановить деятельность владельца вышеуказанных объектов электроснабжения в части эксплуатации этих объектов электроэнергетики.

При этом контролирующим органом в суд были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что законным владельцем объектов является именно Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа.

В результате юридическому лицу в конце октября 2025 года было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации воздушной линии электропередачи и трансформаторной подстанции, питающих детский оздоровительный лагерь «Арчекас», сроком на 90 суток.

Однако представитель привлечённого к ответственности юридического лица не согласился с таким исходом рассмотрения дела, и обжаловал постановление в вышестоящую судебную инстанцию. В обоснование доводов жалобы на тот момент указывалось о нарушении порядка привлечения юрлица к административной ответственности.

И в ходе дальнейших судебных разбирательств выяснилось, что объекты электроэнергетики, на которых были выявлены нарушения, не принадлежат Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа.

Мариинский городской суд Кемеровской области по итогам повторного рассмотрения прекратил производство по делу в отношении Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа в связи с отсутствием состава административного правонарушения, отозвав из органов принудительного исполнения все судебные постановления о приостановлении деятельности объектов электроэнергетики.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд