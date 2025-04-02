В Кузбассе приложение «Инспектор» помогает в лицензировании фармдеятельности в сфере обращения ветпрепаратов

В марте 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведена оценка соответствия лицензионным требованиям в отношении ООО «Сервисфарм» из Кемеровской области-Кузбасса.

Соответствующая заявка юридического лица о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения поступила в ведомство 18 марта 2025 года через ЕПГУ.

25 марта в дистанционном формате с помощью мобильного приложения «Инспектор» состоялась процедура, в ходе которой специалист Россельхознадзора зафиксировал, что помещения, технические средства, оборудование, которые предполагается использовать, соответствуют требованиям, предъявляемым в рамках лицензируемого вида деятельности.

В этой связи ведомством принято положительное решение о предоставлении ООО «Сервисфарм» лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения по адресу: г. Новокузнецк, пр. Архитекторов, д. 14А. Таким образом, реестр Россельхознадзора пополнился записью о новом лицензиате.

Стоит отметить, что на государственную услугу по предоставлению лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения Россельхознадзором получен сертификат соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности. При этом клиентоцентричный и оперативный подход при оформлении документации для участников бизнеса обеспечен благодаря применению мобильного приложения «Инспектор», которое автоматизирует выполнение ведомственных функций.