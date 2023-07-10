В Кузбассе привлекли к ответственности владельца, утратившего гражданское оружие

В Кемеровской области сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии передали в суд материалы административного дела по факту утраты жителем Тисуля охотничьего ружья.

Установлено, что кузбассовец во время сплава по реке Кия тисульского округа выронил в воду зарегистрированное охотничье оружие, которое не было закреплено к плавательному средству. По факту утраты ружья в отношении мужчины было возбуждено административное дело по ч. 4.3 ст. 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему».

Суд назначил виновнику в нарушении условий сохранности и хранения оружия административный штраф в размере 5 000 рублей.

Инспекторы Росгвардии напоминают, что гражданское оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. При передвижении по воде необходимо предотвратить случайную утрату путем надежной фиксации оружия к плавательному средству. Владельцу следует помнить, что за небрежное хранение арсенала, повлекшее тяжкие последствия, предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме этого, Росгвардия обращает внимание, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия