В Кузбассе продолжается мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории региона

Ежегодно специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проводят мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Кемеровской области-Кузбасса.

Целью которого, является выявление карантинных объектов (вредителей, болезней растений), путей их проникновения и распространения, а также получение объективного представления о фитосанитарном состоянии территории области.

Традиционно мониторинг начинается в феврале-марте в тепличных хозяйствах области, на сегодняшний день обследовано 13,8 га закрытого грунта. В посадках томатов отобраны пробы для исследования карантинных вирусов (вирус морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томата, вируса мозаики пепино). Также установлены клеевые ловушки на выявление западного цветочного трипса и вредителей закрытого грунта. По результатам проведенных исследований, карантинные объекты не обнаружены, исследования проведены в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Запланировано проведение мониторинга на площади более 5 млн га, большая часть которой, это земли лесного фонда в карантинных фитосанитарных зонах по вредителям леса.

В первой половине июня, с учетом биологии развития вредителей на территории лесного фонда Кемеровской области, и в местах заготовки и хранения лесоматериалов инспекторы мониторят карантинных насекомых - усачей рода Monochamus, азиатского подвида непарного шелкопряда, сибирского шелкопряда, уссурийского полиграфа, визуальным методом и с применением феромонных ловушек.

Также с помощью ловушек специалисты ведомства будут мониторить восточную и персиковую плодожорок, калифорнийскую щитовку, в местах произрастания дикорастущих и культурных плодовых культур.

С июля по август в местах хранения и реализации подкарантинной продукции будут размещены ловушки на выявление капрового жука, коричнево-мраморного клопа.

Запланированы визуальные обследования посевов зерновых и технических культур на наличие карантинных видов сорных растений и болезней растений, особое внимание будет уделено посевам пшеницы. В период восковой спелости пшеницы специалисты Управления проведут обследование на наличие\отсутствие опасного карантинного объекта – карликовой головни пшеницы. Так как распространение карликовой головни пшеницы может нанести непоправимый ущерб сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, а также экспортному потенциалу РФ.

По результатам мониторинга будет составлен отчет о фитосанитарном состоянии территории Кемеровской области-Кузбасса, данные из которого будут публикованы в национальном докладе о карантинном фитосанитарном состоянии территории РФ.