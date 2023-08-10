Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе проходит мониторинг посевов, мест хранения и реализации подкарантинной продукции

В Кемеровской области - Кузбассе начался карантинный фитосанитарный мониторинг полей и складских помещений предназначенных для хранения подкарантинной продукции. Мониторинг проводится специалистами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с целью своевременного выявления карантинных объектов отсутствующих или ограниченно распространенных на территории Кузбасса, путей их проникновения и распространения по ней.

В ходе мониторинга производятся визуальные обследования посевов зерновых, зернобобовых и технических культур на наличие карантинных видов сорных растений, болезней и вредителей растений, а также проводятся обследования мест хранения и реализации подкарантинной продукции с применением феромонных ловушек.

При выявлении признаков заражения подкарантинных объектов карантинными организмами сотрудниками Управления осуществляется отбор проб, которые в дальнейшем исследуются в аккредитованной лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты карантинного фитосанитарного мониторинга ежегодно публикуются в национальном докладе о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации.

Общество
kuzbassnews.ru
10/08/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus