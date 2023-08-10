В Кузбассе проходит мониторинг посевов, мест хранения и реализации подкарантинной продукции

В Кемеровской области - Кузбассе начался карантинный фитосанитарный мониторинг полей и складских помещений предназначенных для хранения подкарантинной продукции. Мониторинг проводится специалистами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с целью своевременного выявления карантинных объектов отсутствующих или ограниченно распространенных на территории Кузбасса, путей их проникновения и распространения по ней.

В ходе мониторинга производятся визуальные обследования посевов зерновых, зернобобовых и технических культур на наличие карантинных видов сорных растений, болезней и вредителей растений, а также проводятся обследования мест хранения и реализации подкарантинной продукции с применением феромонных ловушек.

При выявлении признаков заражения подкарантинных объектов карантинными организмами сотрудниками Управления осуществляется отбор проб, которые в дальнейшем исследуются в аккредитованной лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты карантинного фитосанитарного мониторинга ежегодно публикуются в национальном докладе о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации.