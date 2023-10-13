Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе проходят учебно-методические сборы летчиков Росгвардии со всей Сибири

С начала недели летчики авиационных отрядов специального назначения Сибирского округа Росгвардии отрабатывают в небе над Кемерово элементы пилотирования вертолета Ми-8. Летные экипажи совершенствуют навыки на основе опыта специальной военной операции.

В рамках программы обучения летчики столкнулись с ситуациями, требующими оперативных решений во время полетов. Среди важных элементов– управление воздушным судном «под шторкой», в ходе которого экипажи полагаются исключительно на бортовые приборы, симулируя метеоусловия густого тумана. Полеты проводятся как днем, так и ночью.

Учебно-тренировочные сборы объединили как опытных, так и молодых летчиков. Завершится подготовка к концу текущей недели.

Авиация Росгвардии обеспечивает оперативное и эффективное выполнение задач, возложенных на войска правопорядка. Самолеты и вертолеты выполняют переброску войск, техники и грузов по всей стране, осуществляют авиационную поддержку действий наземных сил в контртеррористических и специальных операциях, а также в бою, эвакуируют больных и раненых, и участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
13/10/2023
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus