В Кузбассе проходят учебно-методические сборы летчиков Росгвардии со всей Сибири

С начала недели летчики авиационных отрядов специального назначения Сибирского округа Росгвардии отрабатывают в небе над Кемерово элементы пилотирования вертолета Ми-8. Летные экипажи совершенствуют навыки на основе опыта специальной военной операции.

В рамках программы обучения летчики столкнулись с ситуациями, требующими оперативных решений во время полетов. Среди важных элементов– управление воздушным судном «под шторкой», в ходе которого экипажи полагаются исключительно на бортовые приборы, симулируя метеоусловия густого тумана. Полеты проводятся как днем, так и ночью.

Учебно-тренировочные сборы объединили как опытных, так и молодых летчиков. Завершится подготовка к концу текущей недели.

Авиация Росгвардии обеспечивает оперативное и эффективное выполнение задач, возложенных на войска правопорядка. Самолеты и вертолеты выполняют переброску войск, техники и грузов по всей стране, осуществляют авиационную поддержку действий наземных сил в контртеррористических и специальных операциях, а также в бою, эвакуируют больных и раненых, и участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Фото: Росгвардия