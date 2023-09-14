В Кузбассе прокуратура через суд значительно поторопила муниципалитет расселить граждан из аварийного дома

В результате рассмотрения требований прокурора г.Мариинска о признании незаконным срока сноса аварийного дома и отселения его жильцов до 31 декабря 2025 года, Мариинский городской суд, несмотря на возражения местной администрации, значительно сократил этот срок, возложив на муниципалитет обязанность изменить срок расселения жильцов на 31 декабря 2023 года.

Спор между прокуратурой г.Мариинска и администрацией Мариинского муниципального округа, который продолжился в суде, разгорелся по поводу многоквартирного деревянного жилого дома 1900 года постройки, который ещё в 2019 году был признан аварийным и подлежащим сносу. «Необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий … Существует опасность для пребывания людей, обрушение может произойти в любой момент. Выполнение капитального ремонта обследуемых конструкций экономически нецелесообразно», – говорилось тогда в заключении по результатам визуального обследования дома. Тогда же распоряжением органа местного самоуправления был установлен срок сноса дома и отселения граждан до 31 декабря 2025 года.

Через два с половиной года, в феврале 2022, уже другая комиссия с участием представителей органа местного самоуправления и управляющей компании выдала заключение о несоответствии конструкций дома требованиям эксплуатационной надёжности.

А ещё через год, в конце февраля 2023 года, произошло частичное обрушение крыши данного дома. После этого жильцам двух квартир муниципалитет предложил жилые помещения манёвренного фонда, от которых те отказались в связи с несоответствием санитарно-эпидемиологическим нормам этих помещений. При этом другим жильцам этого же дома аналогичные помещения не предлагались.

По итогам рассмотрения обращения жильцов аварийного дома в конце марта 2023 года прокурор города внёс представление главе администрации Мариинского муниципального округа. Представление главой было рассмотрено, однако нарушения прав граждан на безопасные условия проживания так и не были устранены.

В результате прокурор обратился в суд с требованием признать незаконным решение муниципалитета в части установления срока сноса дома и отселения жильцов – до 31 декабря 2025 года, и изменить срок расселения граждан аварийного дома на 31 декабря 2023 года. «Признанный аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом непригоден для проживания … Указанный в распоряжении администрации … срок отселения является неразумным в силу его длительности, поскольку непринятие мер к сносу аварийного дома может повлечь его обрушение … Дальнейшая эксплуатация дома может повлечь тяжкие последствия в виде причинения телесных повреждений и гибели граждан», –указывал прокурор в административном исковом заявлении.

Представителем администрации требования прокурора признаны не были. В обоснование своих доводов в числе прочего пояснялось, что жители аварийного дома отказываются от предоставления им жилых помещений манёвренного фонда, в связи с чем снос дома и расселение его жильцов ранее конца 2025 года невозможно.

Однако суд, рассмотрев дело и исследовав обстоятельства спора, посчитал правильным удовлетворить требования прокурора. Распоряжение администрации в части установления срока сноса дома и отселения его жителей до 31 декабря 2025 года признано незаконным. В течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу муниципалитет обязан изменить срок расселения граждан на 31 декабря 2023 года.

Не согласившись с решением суда, администрация обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, но на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда подтвердила законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников