В Кузбассе прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего директора туристического агентства в мошенничестве на сумму более 10,6 млн рублей

Прокуратура Центрального района Новокузнецка утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней бывшей руководительницы туристического агентства. Она обвиняется в совершении 47 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как полагает следствие, обвиняемая в 2023 - 2024 годах, занимая указанную должность, в отсутствие реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, принимала от граждан оплату за якобы приобретенные путевки и уверяла, что туры забронированы. В качестве подтверждения предоставляла клиентам поддельные ваучеры на проживание, вылет и медицинскую страховку. Похищенным женщина распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемая совершила мошенничество на общую сумму более 10,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новокузнецка для рассмотрения по существу.

 

                                                         

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

02/02/2026
