В Кузбассе прокурор Мариинска через суд лишил наркомана и алкоголика водительского удостоверения

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда, ранее в ходе досудебного производства по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Мариинска по обвинению в незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у обвиняемого признаки пагубного употребления наркотических средств. Также выяснилось, что обвиняемый имеет водительское удостоверение со сроком действия до 9 октября 2028 года…

Рассмотрев административные исковые требования прокурора, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что прокуратурой Мариинска в ходе проведения проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявлен местный житель, имеющий водительское удостоверение категорий В, В1 и М со сроком действия до 9 октября 2028 года. В конце 2022 года мариинец был признан виновным в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств без цели сбыта, и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В ходе досудебного производства по уголовному делу обвиняемому была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая на тот момент выявила у него признаки неоднократного (пагубного) употребления наркотических средств из группы растительных каннабиноидов с вредными последствиями. В связи с этим прокурор Мариинска в интересах неопределённого круга лиц и обратился в суд с требованием прекращения действия права жителя Мариинска на управление транспортными средствами, возникшего на основании выданного ранее водительского удостоверения.

При рассмотрении административных исковых требований прокурора судом была назначена ещё одна, но уже комплексная судебно-медицинская экспертиза. И эта экспертиза показала, что мариинец страдает не только синдромом зависимости от каннабиноидов 1 стадии, но и синдромом зависимости от алкоголя 2 стадии. Эти заболевания относятся к перечню медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Таким образом, судом с очевидностью было установлено, что состояние здоровья мариинца препятствует управлению им транспортными средствами, поскольку создаёт реальную угрозу не только жизни и здоровью самого водителя, но и иных участников дорожного движения.

В результате суд прекратил действие права на управление транспортными средствами жителя Мариинска.

Бывший водитель обязан сдать водительское удостоверение в местный территориальный Отдел МВД России «Мариинский».

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