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В Кузбассе прошел окружной семинар для специалистов по работе с молодежью

В семинаре-совещании по профилактике социально-негативных явлений принимали участие представители Сибирского федерального округа из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев, республики Хакасия. Всего более 120 специалистов по работе с молодежью.
Тяжинский округ на семинаре-совещании представили начальник отдела молодежной политики спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа Алена Артемьева и воспитатель Тяжинского агропромышленного техникума Анастасия Исакова.
С участниками работали федеральные и региональные эксперты, в их числе представители Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, Кемеровского госуниверситета, Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД и другие.
В течение трех дней обсуждались планы по межрегиональному и межмуниципальному взаимодействию по безопасности в молодежной среде. Участникам рассказали об актуальных вопросах информационной безопасности, профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма, новых форматах в работе с молодежью.

Общество
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/08/2023
Общество
Кемерово
Тяжин
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