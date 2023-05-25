В Кузбассе прошел первый этап фестиваля детской патриотической песни Росгвардии

В Кемерове определились финалисты первого этапа всероссийского фестиваля детской патриотической песни Росгвардии. В творческом конкурсе приняли участие дети сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Начинающие солисты со всего региона продемонстрировали свои вокальные способности на сцене воинского клуба. Юные дарования в возрасте от 6 до 17 лет исполнили композиции военных лет и современной эстрады, которые оценило специальное жюри. В ходе голосования были определены два победителя регионального этапа фестиваля.

Так, 7-летний Марк Горбулин выступил с песней композитора Александра Ермолова «Вперед зовет страна». Кроме этого, композиция «Родина – мать зовет» принесла победу 10-летней кемеровчанке Агате Саигандановой.

Фестиваль проводится ежегодно в три этапа. Победителям регионального уровня предстоит принять участие в окружном и федеральном этапах фестиваля детской патриотической песни войск национальной гвардии Российской Федерации.

Фото: Росгвардия