В Кузбассе прошел первый конкурс профессионального мастерства среди инспекторов лицензионно-разрешительной работы Росгвардии

В областном центре прошел конкурс профессионального мастерства среди инспекторов региональных подразделений лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии России. Мероприятие приурочено к предстоящей 55-й годовщине образования службы. Для участия в состязаниях на звание лучшего инспектора лицензионно-разрешительной службы Кузбасса прибыли одиннадцать сильнейших сотрудников со всего региона.

Росгвардейцам предстояло пройти три этапа. На первом из них инспекторы проверяли свою теоретическую подготовку – знание законодательства в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности, а также других нормативно-правовых актов. Кроме того, сотрудникам предстояло продемонстрировать свою физическую форму и навыки владения табельным оружием. На заключительном этапе сотрудники отработали практические действия с различными вводными. Для конкурсантов ставились задачи, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной деятельности.

«Одной из задач конкурса стала не только оценка качества знания и мастерства сотрудников, но и обмен опытом. В ходе отработки своих навыков инспекторы со всего региона тесно взаимодействовали между собой, делились знаниями, что является не менее важным в подобных мероприятиях, – отметил заместитель начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Константин Вагин. – Сотрудники показали, что готовы выполнять поставленные перед ними задачи в полном объеме и грамотно принимать решения даже в ограниченных условиях».

Комиссия, в состав которой вошли сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы, спецподразделения и военнослужащие территориального управления Росгвардии, высоко оценила участников конкурса. В ходе напряженной борьбы тройку лидеров закрыл инспектор Мариинского отделения лицензионно-разрешительной работы лейтенант Константин Деренков. Капитан Дмитрий Фомин из Ленинска-Кузнецкого занял второе место. Первое место и звание лучшего инспектора лицензионно-разрешительной службы Росгвардии завоевал старший инспектор Анжеро-Судженского отделения ЛРР капитан Сергей Дуденков. Заместитель начальника управления - начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Елена Муздукова вручила призерам медали соревнований, а победитель был удостоен переходящим кубком.

Елена Сергеевна поблагодарила личный состав за усердие и достойные результаты, отметив, что несмотря на загруженность служебными обязанностями подчиненные находят время и желание совершенствовать свои профессиональные навыки. Руководительница Центра лицензионно-разрешительной работы выразила уверенность, что завершившийся конкурс станет отправной точкой для установления новой традиции.

Фото: Росгвардия