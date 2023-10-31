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В Кузбассе прошел первый турнир специальных подразделений Росгвардии

В областной столице по случаю 31-й годовщины со дня образования кемеровского ОМОН «Оберег» прошли соревнования специальных подразделений территориального органа Росгвардии. В турнире приняли участие кузбасские команды СОБР и ОМОН. Программа турнира состояла из элементов служебно-прикладных видов спорта, а также кроссфита. 

В ходе соревнований бойцам специального назначения необходимо было преодолеть дистанцию с 25-килограммовыми ящиками с боеприпасами, затем выполнить в противогазе сборку автомата Калашникова и снарядить на скорость магазин патронами. После этого спецназовцы демонстрировали свои навыки на огневом рубеже. Кроме того, участников соревнования ждали испытания из кроссфита, а также задания по топографии и первой доврачебной помощи.

По итогам турнира места распределились следующим образом.

Лучший результат соревнований показала команда СОБР «Символ». С небольшим отрывом от коллег второе место заняла команда специального отряда быстрого реагирования «ГРОМ», третье почетное место в забеге вырвал из рук соперников кемеровский ОМОН «Оберег».

За ходом соревнований наблюдал заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Денис Ситенков. Он отметил высокий профессионализм всех спортсменов, их физическую и служебную подготовку, а также выразил надежду, что подобные турниры в последующем станут доброй традицией кузбасских спецподразделений.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
31/10/2023
Спорт
Кемерово
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