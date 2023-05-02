В Кузбассе прошли мероприятия, посвященные 78-й годовщине подвига Николая Масалова

30 апреля 1945 года во время штурма Берлина старший сержант Красной Армии Николай Масалов, рискуя своей жизнью, вынес из-под обстрела трехлетнюю немецкую девочку. Подвиг воина-сибиряка послужил идейной основой при создании памятника «Воин-освободитель». Величественный монумент был установлен в берлинском Трептов-парке.

В честь бессмертного подвига земляка, в муниципалитетах региона состоялись классные часы, выставки, митинги, спортивные соревнования. В Тисульском округе прошли «уроки мужества». В школе села Большой Барандат для учащихся организовали классные часы. Ребята узнали о жизни и подвиге знаменитого земляка, а также историю создания монументов Воину-Освободителю в Берлине и Кемерове.

В Тяжинском округе в образовательных учреждениях прошли уроки «Человек-легенда», патриотические часы «Великий Герой моей малой Родины», исторические экскурсы. На площади Победы поселка Тяжинский состоялся митинг. Пионеры дружины имени Николая Ивановича Масалова Нововосточной средней школы стояли в почетном карауле у мемориала воинов-земляков, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны.

В отдаленных селах и территориях Кузбасса на постоянной основе работает передвижной музей на колесах с экспозицией «Прикосновение к подвигу», где представлены личные вещи героя, его письма, фотографии и награды.

В городе Кемерово единороссы, областные и городские депутаты почтили память героя и всех защитников Отечества, возложив цветы к Мемориалу Воину-Освободителю, созданному в Кемерове в 2022 году.

15 мая во всех школах региона пройдут уроки, посвященные подвигу Николая Ивановича Масалова. Во внеурочных занятиях «Разговоры о важном» примут участие более 300 тысяч учеников 1-11 классов.