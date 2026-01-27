В Кузбассе проведен обязательный профвизит в отношении сельхозтоваропроизводителя из Чебулинского района

23 января 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел обязательный профилактический визит по месту осуществления деятельности в отношении кузбасского предприятия ООО «Чебулинское».

В ходе встречи представитель ведомства проинформировал сельхозтоваропроизводителя, который осуществляет производство и реализацию зерна в Чебулинском районе Кемеровской области-Кузбасса, об обязательных требованиях в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Также были разъяснены критерии риска и основания для снижения категории риска, даны необходимые для работы рекомендации. Кроме того, обсуждались виды, содержание и интенсивность контрольных мероприятий, которые могут быть проведены в отношении предприятия. Особое внимание стороны уделили правилам производства, хранения и транспортировки сельскохозяйственных культур.

В процессе мероприятия даны рекомендации и по соблюдению обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, регламентированные Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 года «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).