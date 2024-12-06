В Кузбассе пройдет первый в России фиджитал-турнир в память о героях Росгвардии

В Кемеровской области в честь Дня Героев Отечества пройдет первый в России фиджитал-турнир «Вызов», посвященный памяти бойцов Росгвардии, погибших в ходе специальной военной операции. Организаторами выступают Федерация фиджитал-спорта Кузбасса, Министерство спорта региона и Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Мероприятие объединит военнослужащих, молодежь и спортивных энтузиастов, стремящихся почтить память героев и укрепить патриотические ценности. Особое внимание уделяется вовлечению подростков из социально незащищенных категорий и «группы риска». Турнир станет эффективным инструментом для диалога с молодежью, прививая уважение к защитникам Отечества и гражданскую ответственность.

Одной из главных особенностей турнира станет участие действующих сотрудников и военнослужащих силовых структур, которые выйдут на игровую арену в составе одной из команд.

Соревнования пройдут в дисциплине тактической стрельбы, которая сочетает лазертаг и компьютерную игру CS2. Турнир состоится в Кемерове с 13 по 15 декабря 2024 года. В качестве площадок выбраны «Фиджитал Центр» (пр. Притомский, 10/1) и универсальный зал (Притомский, 12, 4 этаж). Начало всех соревнований запланировано на 10:00.

Регистрация участников завершается 12 декабря в 18:00. Принять участие могут все желающие старше 16 лет, вне зависимости от пола. Подробная информация о правилах и регистрации доступна в официальном сообществе «Фиджитал Центр Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/phygital42).

«Фиджитал-турнир «Вызов» станет не только спортивным событием, но и важным шагом в патриотическом воспитании молодежи и формировании новых форм взаимодействия с обществом» - отметил врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по военно-политической работе майор Александр Кискин.

Фото: Росгвардия