В Кузбассе пройдут первые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского

I Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут с 12 по 16 сентября. Участниками станут воспитанники организаций физкультурно-спортивной направленности в возрасте 12-14 лет из российских регионов. Соревнования пройдут в дисциплинах: баскетбол, самбо, мини-футбол, шахматы, комплекс ГТО.

Площадкой для проведения станет спортивное ядро современных объектов в Кемерове – Ледовый дворец «Кузбасс», спорткомплекс «Кузбасс-Арена» и футбольное поле, расположенное рядом.

Ожидается, что в церемонии открытия Игр примут участие Помощник Президента Российской Федерации, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту Игорь Левитин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта России Олег Матыцин.

Фото из открытых источников