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В Кузбассе росгвардейцы обеспечили безопасность всероссийских соревнований по вольной борьбе

В Осинниках при участии в охране правопорядка сотрудников Росгвардии прошли XXII Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы братьев Брайко.

Среди задействованных сил и средств в обеспечении безопасности были выделены сотрудники осинниковского филиала вневедомственной охраны Росгвардии. Благодаря их участию была обеспечена защита 150 спортсменов со всей России. Среди участников были борцы из различных городов Кузбасса, а также из Иркутской и Ульяновской областей, республик Хакасия и Тыва, Красноярского края.

Эти соревнования являются крупнейшим регулярным спортивным событием для города и региона. В них традиционно принимают участие взрослые спортсмены, имеющие звание не ниже кандидата в мастера спорта. Спортсмены, занявшие первое место, имеют право на присвоение почетного звания «Мастер спорта России».

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Осинники
kuzbassnews.ru
11/12/2023
Спорт
Осинники

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