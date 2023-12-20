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В Кузбассе росгвардейцы обеспечили правопорядок во время следования «Поезда Деда Мороза»

Сотрудники ОМОН «Оберег» и вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность во время остановки «Поезда Деда Мороза» в Кемерове.

Для жителей областного центра на территории вокзала была организована развлекательная праздничная программа. Поезд главного новогоднего волшебника, прибывшего из Великого Устюга, встречали сотни детей и их родителей, которые смогли посетить передвижную резиденцию и сфотографироваться с добрым волшебником и его помощниками на память. К вниманию гостей были представлены: приемная главного Деда Мороза страны, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, вагон-лавка с сувенирами.

Перед началом праздничной встречи росгвардейцы обследовали объект, в том числе с привлечением служебных собак, а после оберегали спокойствие граждан во время визита.

Дед Мороз отправился из Великого Устюга в путешествие по стране 11 ноября 2023 года, а завершит его на своей малой родине 13 января 2024 года. За это время главный новогодний волшебник посетит свыше 80 городов России.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
20/12/2023
Общество
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