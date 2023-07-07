В Кузбассе росгвардейцы поздравили труженицу тыла с 98-летием

В жилом районе Кедровка областного центра представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу навестили ветерана Великой Отечественной войны Идею Власовну Джигиль, чтобы поздравить ее с 98-летием.

В течение всего периода Великой Отечественной войны Идея Власовна отдавала свои силы и энергию, работая по 16 часов в сутки на заводе на Дальнем Востоке в цеху по производству авиазапчастей для боевых самолетов. После окончания войны Идея Власовна вернулась в родной Кузбасс, где посвятила большую часть трудовой жизни вневедомственной охране. Вместе с мужем труженица тыла воспитала троих детей.

Росгвардейцы поблагодарили долгожительницу за долгие годы преданной службе Отечеству и передали теплые пожелания от всего личного состава войск правопорядка.

Фото: Росгвардия