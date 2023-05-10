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В Кузбассе росгвардейцы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны региональной Росгвардии в преддверии 9 Мая поздравили ветеранов, посвятивших свою жизнь органам правопорядка, и передали им слова благодарности.

 Кемеровские росгвардейцы встретились с участником Великой Отечественной войны Николаем Федоровичем Лезвиевым.

 Николай Федорович был призван в ряды Красной Армии в 17 лет. С октября 1944 года был матросом бригады морской пехоты. С августа 1945 года принимал участие в сражениях на I-ом Дальневосточном фронте. За участие в военных действиях был награжден орденом Отечественной войны II-степени, медалью «За победу над Японией». На службу в органы внутренних дел пришел в мае 1951 года. В 1977 году вышел на пенсию.

 В этот же день представители Росгвардии навестили тружениц тыла - Идею Власовну Джигиль и Марию Гавриловну Болховскую. Кемеровчанки в годы Великой Отечественной войны, будучи совсем юными девушками, мужественно трудились на различных хозяйственных работах по 16 часов в сутки.

 Кроме этого, в городе Ленинск-Кузнецкий офицеры филиала вневедомственной охраны Росгвардии от всех сотрудников Росгвардии поздравили узницу концлагеря Марию Павловну Валееву. А в Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии навестили ветерана Великой Отечественной войны Елизавету Степановну Закирову. В годы Великой Отечественной войны Елизавета Степановна, будучи совсем юной, была вынуждена наравне со взрослыми трудиться в одном из юргинских колхозов и вносить свой посильный вклад в Победу над фашизмом.

 Ветеранам Великой Отечественной войны и службы росгвардейцы при поддержке фонд «Счастье детям» вручили подарки и цветы. Стражи правопорядка пожелали долгожителям крепкого здоровья и пообещали о скорой встрече.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
10/05/2023
Общество
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