В Кузбассе росгвардейцы присоединились к всероссийской акции "Диктант Победы"

Сегодня кемеровский филиал вневедомственной охраны Росгвардии стал одной из площадок для проведения Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. Более десяти сотрудников подразделения войск правопорядка приняли участие в патриотическом мероприятии.

В рамках всероссийской акции росгвардейцам предстояло ответить на 25 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Кроме этого, в ходе диктанта проверялись знания городов-героев, военного кинематографа, литературы, произведений изобразительного искусства и др.

Задача мероприятия – пробудить интерес российских и зарубежных участников к событиям героического прошлого нашей страны, дать людям возможность проверить свои знания истории, получить новую информацию о подвигах предков.

«Я считаю, что подобные мероприятия важны для всех. Кому-то узнать о нашей истории что-то новое, кто-то вспомнит то, что давно забыл после школы. В целом мероприятия, которые направлены на поддержание памяти о таком значимом для нашего народа событии, как Великая Отечественная война, имеют большое значение», - поделилась участница «Диктанта Победы» младший сержант Светлана Вязникова.

Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» состоится 27 апреля 2023 года на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на официальном сайте акции ДИКТАНТПОБЕДЫ.РФ.

Фото: Росгвардия