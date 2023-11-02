В Кузбассе Росгвардия изъяла у владельцев около 1 900 единиц оружия

В Кемеровской области инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществили в октябре более 800 проверок владельцев гражданского оружия. Всего с начала года правоохранители проинспектировали свыше восьми тысяч граждан.

В ходе инспекции росгвардейцы проверили условия хранения оружия по месту проживания владельцев, наличие необходимых разрешительных документов, а также провели с гражданами профилактические беседы. Инспекторы Росгвардии напомнили кузбасовцам, что самым распространенным правонарушением является несвоевременная подача владельцами документов в подразделения лицензионно-разрешительной службы для продления разрешения. Стражи правопорядка обращают внимание, что для продления необходимо обращаться в подразделения ЛРР не позднее, чем за месяц до истечения установленных сроков. Следует помнить, что просроченное разрешение является недействительным, а хранение оружия в таком случае признается незаконным, и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа с конфискацией оружия, а в отдельных случаях и административный арест.

Всего в октябре правоохранители составили в отношении граждан 152 протокола об административных правонарушениях в сфере оборота гражданского оружия. Кроме этого, по различным основаниям, в том числе за нарушения правил хранения и несоблюдение сроков продления разрешения, изъято 187 различных стволов. Всего в 2023 году изъято 1 898 единиц оружия.

Вместе с тем, росгвардейцы продолжают прием у населения незарегистрированного арсенала в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие». За добровольную выдачу оружия граждане не только освобождаются от уголовной ответственности, но также им выплачивается денежное вознаграждение. Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали 82 единицы оружия и 635 боеприпасов.

Фото: Росгвардия