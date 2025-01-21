В Кузбассе Росгвардия обеспечила правопорядок во время крещенских празднований

Сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности в ходе празднования Крещения Господня. В 13 населенных пунктах Кузбасса они контролировали соблюдение порядка совместно с сотрудниками МЧС, МВД и волонтерами.

Росгвардейцы обеспечивали безопасность в местах проведения крещенских купаний, на территории церквей и других религиозных объектах. Маршруты патрулей были скорректированы для оперативного реагирования на местах массового скопления людей.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие более 30 000 жителей региона. Благодаря скоординированной работе нарушений и происшествий зафиксировано не было.

Фото: Росгвардия