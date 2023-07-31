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В Кузбассе Росгвардия приняла участие в масштабных антитеррористических учениях "Циклон-Топки"

 Оперативным штабом в Кемеровской области – Кузбассе проведены масштабные тактико-специальные учения при участии региональных подразделений Росгвардии. В них были задействованы все силы и средства региональных структур, в том числе ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Следственного комитета и других ведомств.

По легенде учений группа условных террористов спланировала нападение на общественное транспортное средство. В результате были взяты в заложники пассажиры автобуса в городе Топки. Переговоры не принесли результата. Оперативный штаб принял решение о проведении штурма.

 В ходе спецоперации сотрудники СОБР "Символ" осуществили десантирование с вертолета МИ-8 авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии. В результате молниеносного штурма спецназ обезвредил злоумышленников и освободил заложников. Кроме этого, участники учений отработали различные действия по пресечению террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры.

 По завершении организаторы ТСУ положительно оценили совместную работу взаимодействующих органов.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
31/07/2023
Общество
Топки
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