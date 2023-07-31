В Кузбассе Росгвардия приняла участие в масштабных антитеррористических учениях "Циклон-Топки"

Оперативным штабом в Кемеровской области – Кузбассе проведены масштабные тактико-специальные учения при участии региональных подразделений Росгвардии. В них были задействованы все силы и средства региональных структур, в том числе ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Следственного комитета и других ведомств.

По легенде учений группа условных террористов спланировала нападение на общественное транспортное средство. В результате были взяты в заложники пассажиры автобуса в городе Топки. Переговоры не принесли результата. Оперативный штаб принял решение о проведении штурма.

В ходе спецоперации сотрудники СОБР "Символ" осуществили десантирование с вертолета МИ-8 авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии. В результате молниеносного штурма спецназ обезвредил злоумышленников и освободил заложников. Кроме этого, участники учений отработали различные действия по пресечению террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры.

По завершении организаторы ТСУ положительно оценили совместную работу взаимодействующих органов.

Фото: Росгвардия