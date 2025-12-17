Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Россельхознадзор подвел итоги госмониторинга пшеницы урожая 2025 года

16 декабря 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги мониторинга зерна твёрдой и мягкой пшеницы урожая 2025 года, выращенного на территории Кемеровской области — Кузбасса.

Лабораторные исследования зерна проводились в подведомственном Россельхознадзору филиале Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Результаты показали, что в Кузбассе в рамках анализа и оценки объема потребительских свойств зерна исследовано 696,4 тыс. т мягкой пшеницы, проведено свыше 1,57 тыс. испытаний. По результатам лабораторных исследований около 527,7 тыс. т, или 75% объема, отнесено к продовольственной пшенице.

Специалисты ведомства отмечают, что мониторинг осуществляется с целью предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям достоверных данных о потребительских свойствах зерна непосредственно в месте его выращивания. Главная задача госмониторинга — это обеспечение оценки качества зерна и защита отечественного агропродовольственного рынка.

17/12/2025
