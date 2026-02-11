В Кузбассе Россельхознадзор предостерег 4 владельцев ЛПХ за отказ от предоставления сведений для учета сельхозживотных в Хорриот

В январе 2026 года 4 граждан из Беловского муниципального округа, а также городов Новокузнецк и Белово отказались предоставлять принадлежащих им сельскохозяйственных животных для проведения обязательных противоэпизоотических и профилактических мероприятий, а также сообщить полные сведения, необходимые для учета животных в одном из компонентов ФГИС «ВетИС» – «Хорриот».

Информация о несоблюдении обязательных требований ветеринарного законодательства поступила в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора из учреждений по борьбе с болезнями животных, входящих в структуру государственной ветеринарной службы Кузбасса.

Вышеуказанные факты стали основанием для объявления в период с 13 по 30 января 2026 года в адрес всех владельцев предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме того, владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовано незамедлительно в полном объеме провести плановые ветеринарные обработки, исследования и вакцинацию сельскохозяйственных животных, а также представить полные сведения, необходимые для учета животных. Согласно закона «О ветеринарии», ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, которые обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, владельцам сельскохозяйственных животных и птицы, пчел, что согласно постановлению РФ от 05.04.2023 года № 550 «Правила осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных» сроки постановки животных на учёт во ФГИС «Хорриот» следующие:

– крупный рогатый скот, свиньи, домашняя птица не позднее 1 сентября 2024 года;

— лошади не позднее 1 марта 2025 года;

— пчелы, кролики не позднее 1 сентября 2025 года;

— овцы и козы не позднее 1 декабря 2025 года;

— рыба и объекты аквакультуры не позднее 1 марта 2026 года.

Для постановки и учета животных во ФГИС «Хорриот» владельцам необходимо обратиться с заявлением в ветеринарную службу по месту регистрации.