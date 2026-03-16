В Кузбассе Россельхознадзор предостерег арендаторов сельхозугодий за зарастание

Зарастание 3-х земельных участков общей площадью 23,4 га было выявлено инспекторами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в феврале 2026 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало зарастание древесно-

кустарниковой растительностью, что является нарушением обязательных требований Земельного кодекса РФ и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи в адрес физических лиц, которым на праве аренды принадлежат данные участки, 10 марта 2026 года ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также им предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от древесной растительности, приведению земельных участков в состояние пригодное для использования по целевому назначению (для сельскохозяйственного использования).

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора призывают всех правообладателей земельных участков не допускать зарастания сельхозугодий, своевременно принимая меры по вовлечению земель в хозяйственный оборот.