В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника 2 зарастающих сельхозучастков

Зарастание двух земельных участков общей площадью 20,2 га было выявлено инспекторам Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 5 февраля 2026 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Яйского муниципального округа, в 820 м от северо-восточной границы с. Лебедянка Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование ООО «Грин Сити» сельхозугодий, стало зарастание участков древесной растительностью, что является нарушением обязательных требований Земельного кодекса РФ и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, в адрес юридического лица, в пользовании которого данные участки находятся на праве собственности, 9 февраля 2026 года ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также ему предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от древесной растительности, приведению земельных участков в состояние пригодное для использования по целевому назначению (для сельскохозяйственного использования).