В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника зарастающих пахотных земель в границах Крапивинского района

Зарастание земельного участка площадью 7,5 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще 8 декабря 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в 9,5-10 км юго-западнее с. Тараданово Крапивинского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало наличие сухостоя сорной растительности (осоты, бодяки, борщевик, костер полевой и пр.), что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 29 января 2026 года гражданину, в пользовании которого данный участок находится на праве собственности, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по защите земель от зарастания сорной растительностью, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.