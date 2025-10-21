В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственников зарастающих пахотных земель в границах Прокопьевского района

Зарастание части земельного участка площадью более 16 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 10 октября 2025 года в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Прокопьевского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стали наличие сорной травянистой (пырей ползучий, осот розовый, крапива, лопух, сурепка и др.) и древесно-кустарниковой (ивы, поросль клена высотой более 1,5 м) растительности, а также деградации (закочкаривания), захламления буртами шлака, золы, суглинка, захламления бытовым мусором (старая техника, бочки, шины, уголь, мусор и т.д.), что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи, 13 октября 2025 года гражданам, в пользовании которых данный участок находится на праве общей долевой собственности, ведомством объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесно-кустарниковой растительности, от захламления буртами шлака, золы, суглинка, бытовым мусором (старая техника, бочки, шины, уголь, мусор и т.д.) в соответствии с проектом мелиорации земель, по восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению.