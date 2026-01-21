Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на 1 000 т пшеницы

19 января 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию пшеницы урожая 2024 года, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 1 000 т  зерна, предназначенного на пищевые цели, предприниматель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Азорит, Грэнери и Феноксоп — азоксистробин + ципроконазол флорасулам, трибенурон-метил, клоквинтосет-мексил + Феноксапроп-П-этил, используемых при выращивании. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Анжеро-Судженского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:
— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;
— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна;
— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденную Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».

Общество
kuzbassnews.ru
21/01/2026
Общество

