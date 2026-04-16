В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на 350 т ячменя

7 апреля 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию ячменя урожая 2025 года, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 350 т ячменя, предназначенного на пищевые цели, предприятие не обеспечило проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицида Ибис, ЭМВ — феноксапроп-П-этил используемого при выращивании. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Промышленновского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства декларация о соответствии признана недействительной, а хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна.