В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на 700 тонн ячменя

20 ноября 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию ячменя урожая 2025 года, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 700 т ячменя, предназначенного на пищевые цели, предприятие не обеспечило проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Галлон, КЭ, Зета, ВРК, Норма, ВДГ, Гарпун, КС, Опричник, СЭ, Тигран Экстра, КЭ — галоксифоп-Р-метил, имазетапир, трибенурон-метил, ацетамиприд, лямбда-цигалотрин, этилгексиловый эфир, флорасулам клодинафоп-пропаргил, клоквинтосет-месил, феноксапроп-П-этил, используемых при его выращивании. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Кроме того, ведомством установлены нарушения при оформлении Единой формы декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, а именно, не указан оптически считываемый матричный код (QR-код) в соответствующем разделе документа. Кроме того, поле «Дополнительная информация» не заполнено, тогда как данный раздел подлежит обязательному заполнению.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 20 ноября 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».