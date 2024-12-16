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В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на горох в связи с нарушениями при оформлении

6 декабря 2024 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию гороха урожая текущего года в объеме 650 т, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, в отношении гороха, предназначенного на пищевые цели, юридическое лицо не обеспечило проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Юзмар, ВР и Юнкер, ВР, а, следовательно, в полной мере не проведена процедура оценки подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель Чебулинского района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 11 декабря 2024 года декларация о соответствии признана недействительной, а предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции (гороха) требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» проводить испытания образцов гороха на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве.

Общество
kuzbassnews.ru
16/12/2024
Общество
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