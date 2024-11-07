В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на горох в связи с нарушениями при оформлении

29 октября 2024 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию гороха урожая текущего года, оформленную с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, испытания гороха, предназначенного к экспорту на пищевые цели, по предельно допустимому уровню пестицидов, примененных при его производстве, проведены по нормативному документу, который не позволяет обнаружить действующее вещество в допустимом диапазоне. Кроме того, нарушения при оформлении декларации о соответствии на 1 800 т гороха выразились в отсутствии реквизитов товаросопроводительной документации, идентифицирующий партию (в том числе ее размер), в отсутствии дополнительной информации, в размещении оптически считываемого матричного кода (QR-кода) не в установленном месте, а также в отсутствии в протоколе испытаний записи уникального номера об аккредитации в реестре аккредитованных лиц лабораторного центра, где проводились исследования. Таким образом, испытания гороха проведены за областью аккредитации лабораторного центра.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 29 октября 2024 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В качестве превентивной меры нарушителю предложено перед регистрацией декларации о соответствии проводить анализ технической документации, а при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».