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В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на партию фуражной пшеницы

28 мая 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю в связи с выявлением в обращении декларации о соответствии, оформленной на основании протокола испытаний, в котором отсутствуют исследования на полный перечень обязательных показателей.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что предприниматель оформил 500 т пшеницы фуражной с нарушением. Так, при декларировании не проведены обязательные исследования предельно допустимых уровней токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов и зараженности вредителями в зерне. Кроме того, отсутствует информация о проведении исследования зерна на наличие в нем генно-модифицированных (трансгенных) организмов (ГМО), а также не проведены исследования предельно допустимых уровней содержания вредных примесей в декларируемом зерне и идентификация по отличительным признакам пшеницы как зерновой культуры.

Таким образом, вышеуказанные факты свидетельствуют о не полной процедуре оценки (подтверждения) соответствия зерна требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также принятии декларации о соответствии с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия.

Декларация о соответствии, заявителем которой является сельхозтоваропроизводитель из села Терентьевское Кемеровской области — Кузбасса, была признана недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 и при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов, проводить полную процедуру оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

 

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30/05/2025
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