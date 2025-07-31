В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на партию гороха урожая 2024 года

24 июля 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию гороха, оформленную с нарушением процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 270 т гороха на кормовые цели хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследования на остаточное количество действующего вещества пестицида Флудимакс, КС (флудиоксонил), применённого при выращивании гороха в 2024 году.

Таким образом, не обеспечено проведение полной процедуры оценки (подтверждения) соответствия зерна требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Кроме того, при оформлении декларации о соответствии на сайте Федеральной службы по аккредитации (fsa.gov.ru) в разделе «Исследования, испытания, измерения», протокол испытаний (без указания в нем номера аккредитации лаборатории) внесен с испытательной лабораторией с указанием уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

Заявителем декларации является индивидуальный предприниматель из с. Шабаново Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 24 июля 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».