В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу в связи с отсутствием исследований на пестициды

13 мая 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Кемеровского района Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 740,5 т пшеницы, предназначенной на кормовые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Турион, КЭ; Тиара, КС; Мидас, СЭ; Торег, КЭ; Тайпан, КЭ; Доспех 3, КС; Тиальф, КС (имазалил, прохлораз, тритиконазол, тиаметоксам, флорасулам, лямбда-цигалотрин, мефенпир-диэтил, тиабендазол, тебуконазол), применённых при её выращивании в 2024 году.

Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере, что стало основанием для признания декларации о соответствии недействительной.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.