В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс, оформленной с нарушениями законодательства

24 июля 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя в связи с выявлением в обращении декларации, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании 150 т семян рапса, предназначенных на пищевые цели, хозяйствующий субъект не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов, применённых при его выращивании в 2024 году.

Кроме того, ряд действующих веществ пестицидов исследован по нормативному документу, который не может быть применен для этого.

Также, при оформлении декларации о соответствии на сайте Федеральной службы по аккредитации (fsa.gov.ru) в разделе «Исследования, испытания, измерения» протокол испытаний (без указания в нем номера аккредитации лаборатории) внесен с испытательной лабораторией с указанием уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено следующее:

— изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874;

— при декларировании соответствия продукции (зерна) требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве зерна;

— при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».