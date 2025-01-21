В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с нарушениями при оформлении

13 января 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации на партию рапса урожая 2024 года, оформленную с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, при декларировании 250 т рапса, предназначенного на пищевые цели, индивидуальный предприниматель не обеспечил проведение исследований на остаточное количество действующих веществ пестицидов Клегал, МКЭ; Алтын, КЭ — клетодим, галоксифоп-П-метил и лямбда-цигалотрин. Таким образом, процедура оценки (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» состоялась не в полной мере.

Кроме того, предпринимателем проведены процедуры оценки (подтверждения) соответствия на 300 т рапса при урожае в 260 т, что свидетельствует о принятии декларации о соответствии на основании недостоверных сведений.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 16 января 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить испытания образцов зерна на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при его производстве, а также проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем массу собранного урожая.