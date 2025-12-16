Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на рапс в связи с недостоверным декларированием

10 декабря 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию рапса урожая 2025 года, оформленной с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

При урожае в 2 200 т индивидуальным предпринимателем проведены процедуры оценки (подтверждения) соответствия 2 500 т рапса, что свидетельствует о недостоверном декларировании соответствия продукции.

Таким образом, декларация о соответствии принята на основании недостоверных сведений и документов, требуемых для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям.

Заявителем декларации и изготовителем зерна является сельхозтоваропроизводитель из Беловского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 10 декабря 2025 года декларация о соответствии признана недействительной, а предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить подтверждение (декларирование) соответствия партии зерна в количестве, не превышающем массу собранного урожая.

